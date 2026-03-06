RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский приехал на Донбасс, где Россия готовит наступление весной

17:58 06.03.2026 Пт
2 мин
Враг не отказывается от планов продолжать войну против Украины
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там российские оккупанты готовят весеннее наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Читайте также: Хочет оккупировать 4 областных центра: Палиса раскрыл амбициозный план России

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские защитники держаться достойно. Так же должна держаться и дипломатия, и украинский народ.

"Всем нашим партнерам - в Америке, в Европе, где угодно - следует ясно понимать, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), иранский режим, Северная Корея, Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что зло нужно остановить, чем украинские воины и занимаются на Донбассе.

Планы России на 2026 год

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении Украины появились документы с планами РФ на 2025-2027 годы.

Согласно полученным данным, Москва планирует полную оккупацию Донецкой и Луганской областей, продвижение на Запорожском и Днепровском направлениях, а также рассматривает операции в Одесском районе.

По словам главы украинского государства, эти планы пока не соответствуют реальности, поскольку российские войска провалили задачи на конец 2025 года.

К слову, Россия на мирных переговорах требует, чтобы Украина передала под ее контроль весь Донбасс.

