Зеленський приїхав на Донбас, де Росія готує наступ навесні

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Там російські окупанти готують весняний наступ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, на Донеччині, навесні готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім", - наголосив Зеленський.
За його словами, українські захисники триматимуться гідно. Так само має триматися і дипломатія, і український народ.
"Усім нашим партнерам - в Америці, в Європі, де завгодно - слід чітко розуміти, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), іранський режим, Північна Корея, Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) та інші подібні товаришують тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть", - наголосив він.
Голова держави звернув увагу, що зло потрібно зупинити, чим українські воїни і займаються на Донбасі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в розпорядженні України з'явилися документи з планами РФ на 2025-2027 роки.
Згідно з отриманими даними, Москва планує повну окупацію Донецької та Луганської областей, просування на Запорізькому та Дніпровському напрямках, а також розглядає операції в Одеському районі.
За словами глави української держави, ці плани поки що не відповідають реальності, оскільки російські війська провалили завдання на кінець 2025 року.
До слова, Росія на мирних переговорах вимагає, щоб Україна передала під її контроль весь Донбас.