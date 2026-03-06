Зеленский приехал на Донбасс, где Россия готовит наступление весной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook .

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские защитники держаться достойно. Так же должна держаться и дипломатия, и украинский народ.

"Всем нашим партнерам - в Америке, в Европе, где угодно - следует ясно понимать, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), иранский режим, Северная Корея, Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что зло нужно остановить, чем украинские воины и занимаются на Донбассе.