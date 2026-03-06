ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский приехал на Донбасс, где Россия готовит наступление весной

17:58 06.03.2026 Пт
2 мин
Враг не отказывается от планов продолжать войну против Украины
aimg Иван Носальский
Зеленский приехал на Донбасс, где Россия готовит наступление весной Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. Там российские оккупанты готовят весеннее наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Читайте также: Хочет оккупировать 4 областных центра: Палиса раскрыл амбициозный план России

"Дружковка, Краматорск, Славянск, другие города. Россияне не отказываются от войны и здесь, на Донетчине, весной готовят наступление. Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские защитники держаться достойно. Так же должна держаться и дипломатия, и украинский народ.

"Всем нашим партнерам - в Америке, в Европе, где угодно - следует ясно понимать, что Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), иранский режим, Северная Корея, Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят", - подчеркнул он.

Глава государства обратил внимание, что зло нужно остановить, чем украинские воины и занимаются на Донбассе.

Планы России на 2026 год

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в распоряжении Украины появились документы с планами РФ на 2025-2027 годы.

Согласно полученным данным, Москва планирует полную оккупацию Донецкой и Луганской областей, продвижение на Запорожском и Днепровском направлениях, а также рассматривает операции в Одесском районе.

По словам главы украинского государства, эти планы пока не соответствуют реальности, поскольку российские войска провалили задачи на конец 2025 года.

К слову, Россия на мирных переговорах требует, чтобы Украина передала под ее контроль весь Донбасс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине