Зеленський приїхав на Донбас, де Росія готує наступ навесні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook .

"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, на Донеччині, навесні готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім", - наголосив Зеленський.

За його словами, українські захисники триматимуться гідно. Так само має триматися і дипломатія, і український народ.

"Усім нашим партнерам - в Америці, в Європі, де завгодно - слід чітко розуміти, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), іранський режим, Північна Корея, Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) та інші подібні товаришують тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть", - наголосив він.

Голова держави звернув увагу, що зло потрібно зупинити, чим українські воїни і займаються на Донбасі.