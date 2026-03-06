ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський приїхав на Донбас, де Росія готує наступ навесні

17:58 06.03.2026 Пт
2 хв
Ворог не відмовляється від планів продовжувати війну проти України
aimg Іван Носальський
Зеленський приїхав на Донбас, де Росія готує наступ навесні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область. Там російські окупанти готують весняний наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Читайте також: Хоче окупувати 4 обласних центри: Паліса розкрив амбітний план Росії

"Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, інші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, на Донеччині, навесні готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім", - наголосив Зеленський.

За його словами, українські захисники триматимуться гідно. Так само має триматися і дипломатія, і український народ.

"Усім нашим партнерам - в Америці, в Європі, де завгодно - слід чітко розуміти, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), іранський режим, Північна Корея, Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) та інші подібні товаришують тільки заради того, щоб таке, як із нашим Донбасом, робити там, де вони хочуть", - наголосив він.

Голова держави звернув увагу, що зло потрібно зупинити, чим українські воїни і займаються на Донбасі.

Плани Росії на 2026 рік

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в розпорядженні України з'явилися документи з планами РФ на 2025-2027 роки.

Згідно з отриманими даними, Москва планує повну окупацію Донецької та Луганської областей, просування на Запорізькому та Дніпровському напрямках, а також розглядає операції в Одеському районі.

За словами глави української держави, ці плани поки що не відповідають реальності, оскільки російські війська провалили завдання на кінець 2025 року.

До слова, Росія на мирних переговорах вимагає, щоб Україна передала під її контроль весь Донбас.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні