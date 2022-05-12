ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський привітав рішення Фінляндії приєднатися до НАТО

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 травня 2022 12:42
Зеленський привітав рішення Фінляндії приєднатися до НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Фінляндії про вступ до НАТО. Глава держави заявив про повну підтримку з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе в Twitter.

Зазначається, що сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з лідером Фінляндії.

"Я говорив з президентом Зеленським і підтвердив тверду підтримку України з боку Фінляндії. Я поінформував його про кроки Фінляндії до членства в НАТО, і він висловив свою повну підтримку", - заявив Нііністе.

Нагадаємо, що Фінляндія планує сьогодні оголосити про свої плани щодо НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про повну підтримку Фінляндії і пообіцяв "прискорений процес" членства.

При цьому президент країни Саулі Нііністе різко відповів Росії на погрози, заявивши, що війна в Україні підштовхнула Фінляндію до цього кроку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Финляндия Україна НАТО
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область