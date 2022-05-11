Подивіться в дзеркало. Президент Фінляндії пояснив Росії причину вступу до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністе різко висловився з приводу того, що в Росії можуть подумати про можливе членство Фінляндії в НАТО.

"У Росії давно говорять, що неприєднання Фінляндії та Швеції стабілізує Регіон Балтійського моря. Але вони самі змінили ситуацію. Страшна війна в Україні показала, що Росія готова напасти на сусідню країну. Росії варто подивитися в дзеркало, щоб побачити причину нашого рішення", - заявив Нііністе.

Президент Фінляндії також підкреслив, що можливе членство Фінляндії в НАТО не буде становити загрози для Росії. За його словами, ніхто не може постраждати, якщо країна просто хоче захистити себе. Фінляндія має намір підвищити свою безпеку, але ні в кого нічого віднімати не має наміру.