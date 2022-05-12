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Зеленский приветствовал решение Финляндии присоединиться к НАТО

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Киев, Четверг 12 мая 2022 12:42
Зеленский приветствовал решение Финляндии присоединиться к НАТО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Финляндии о вступлении в НАТО. Глава государства заявил о полной поддержке со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Саули Ниинисте в Twitter.

Отмечается, что сегодня Зеленский провел телефонный разговор с лидером Финляндии.

"Я говорил с президентом Зеленским и подтвердил твердую поддержку Украины со стороны Финляндии. Я проинформировал его о шагах Финляндии к членству в НАТО, и он выразил свою полную поддержку", - заявил Ниинисте.

Напомним, что Финляндия планирует сегодня объявить о своих планах касательно НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о полной поддержке Финляндии и пообещал "ускоренный процесс" членства.

При этом президент страны Саули Ниинисте резко ответил России на угрозы, заявив, что война в Украине подтолкнула Финляндию к этому шагу.

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Владимир Зеленский Финляндия Украина НАТО
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