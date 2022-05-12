Зеленский приветствовал решение Финляндии присоединиться к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение Финляндии о вступлении в НАТО. Глава государства заявил о полной поддержке со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Финляндии Саули Ниинисте в Twitter .

"Я говорил с президентом Зеленским и подтвердил твердую поддержку Украины со стороны Финляндии. Я проинформировал его о шагах Финляндии к членству в НАТО, и он выразил свою полную поддержку", - заявил Ниинисте.

Отмечается, что сегодня Зеленский провел телефонный разговор с лидером Финляндии.

Напомним, что Финляндия планирует сегодня объявить о своих планах касательно НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о полной поддержке Финляндии и пообещал "ускоренный процесс" членства.

При этом президент страны Саули Ниинисте резко ответил России на угрозы, заявив, что война в Украине подтолкнула Финляндию к этому шагу.

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