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Столтенберг пообіцяв Фінляндії та Швеції "швидкий процес" вступу до НАТО

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Брюссель, Четвер 28 квітня 2022 14:17
Столтенберг пообіцяв Фінляндії та Швеції "швидкий процес" вступу до НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку Фінляндії та Швеції на шляху до вступу. Він вважає, що це процес буде швидким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Це їхнє рішення. Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндія і Швеція будуть тепло зустрінуті, і я очікую, що цей процес піде швидко", - заявив Столтенберг.

При цьому він не став називати точних часових рамок. Однак генсек НАТО підкреслив, що обидві держави можуть розраховувати на деякий захист, "якщо Росія спробує залякати їх з моменту подачі заяв про членство до офіційного вступу".

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що Фінляндія і Швеція можуть подати заяву на членство в НАТО вже в другій половині травня.

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НАТО Швеція Финляндия Єнс Столтенберг
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