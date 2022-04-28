Столтенберг пообіцяв Фінляндії та Швеції "швидкий процес" вступу до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку Фінляндії та Швеції на шляху до вступу. Він вважає, що це процес буде швидким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Це їхнє рішення. Але якщо вони вирішать подати заявку, Фінляндія і Швеція будуть тепло зустрінуті, і я очікую, що цей процес піде швидко", - заявив Столтенберг.

При цьому він не став називати точних часових рамок. Однак генсек НАТО підкреслив, що обидві держави можуть розраховувати на деякий захист, "якщо Росія спробує залякати їх з моменту подачі заяв про членство до офіційного вступу".