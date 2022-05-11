Фінляндія може оголосити про вступ до НАТО вже завтра, - ЗМІ

У четвер, 12 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе може оголосити про вступ його країни до Північноатлантичного альянсу. Водночас про свою позицію щодо вступу Фінляндії до НАТО повідомить прем'єр країни Санна Марін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.