Фінляндія може оголосити про вступ до НАТО вже завтра, - ЗМІ
У четвер, 12 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе може оголосити про вступ його країни до Північноатлантичного альянсу. Водночас про свою позицію щодо вступу Фінляндії до НАТО повідомить прем'єр країни Санна Марін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
У неділю має відбутися засідання міністерського комітету із зовнішньої політики і політики безпеки при Президентові і уряді, на якому буде прийнято рішення щодо заявки на членство в НАТО і винесено питання на розгляд парламенту.
Поки невідомо, чи відбудеться прес-конференція президента і уряду, але неділя в будь-якому випадку стане найважливішим днем в процесі прийняття Фінляндією рішення про військовий союз.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати заявки до НАТО у другій половині травня.
Зазначимо, у квітні уряди Фінляндії та Швеції заявили про намір подати заявки на вступ до НАТО. У відповідь на ці плани Росія пригрозила Гельсінкі і Стокгольму ядерною зброєю.
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