Зеленський пригрозив юридичними наслідками за послаблення карантину на місцях

Президент України Володимир Зеленський пригрозив місцевій владі юридичними наслідками за дострокове пом'якшення карантину на місцях. Про це він заявив в ході свого відеозвернення.

Зокрема, Зеленський розкритикував пом'якшення карантину в ряді міст України.

"Це буде мати певні юридичні наслідки. На майбутнє, це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" і "автономія". Не потрібно займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський передав "полум'яний привіт" меру Черкас за рішення місцевого виконкому про ослаблення карантину. З 1 травня в місті відкрили парки і магазини, а також зняли ряд обмежень на громадський транспорт.

Прикладу Черкас вже послідували Дніпро, Житомир та Мукачево, які частково знімають карантинні обмеження.