Зеленский пригрозил юридическими последствиями за ослабление карантина на местах

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил местным властям юридическими последствиями за досрочное смягчение карантина на местах. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

В частности, Зеленский раскритиковал смягчение карантина в ряде городов Украины.

"Это будет иметь определенные юридические последствия. На будущее, это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не нужно заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс за решение местного исполкома об ослаблении карантина. С 1 мая в городе открыли парки и магазины, а также сняли ряд ограничений на общественный транспорт.

Примеру Черкасс уже последовали Днепр, Житомир и Мукачево, которые частично снимают карантинные ограничения.