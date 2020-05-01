Зеленський пригрозив юридичними наслідками за послаблення карантину на місцях

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що місцева влада плутає слова "децентралізація" і "автономія"

Президент України Володимир Зеленський пригрозив місцевій владі юридичними наслідками за дострокове пом'якшення карантину на місцях. Про це він заявив в ході свого відеозвернення.

Зокрема, Зеленський розкритикував пом'якшення карантину в ряді міст України.

"Це буде мати певні юридичні наслідки. На майбутнє, це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" і "автономія". Не потрібно займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей", - зауважив Зеленський.

Бажаю здоров'я, дорогі українці! Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес - та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу і не зупинимось, доки не переможемо недузі остаточно. Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку. Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень. 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які зупинили діяльність через коронавірус. У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої та другої групи платників податку, ві зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років. Крім того, в середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринків. Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це нікого. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців та відвідувачів безпечні умови. Інакше рінк, які будуть порушувати правила, зачиняться знову. Впевнений, цього не хочеться нікому. Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину «розігріти» нашу економіку та дати їй імпульс. Саме тому продовжується програма «Велике будівництво». У поточному році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях. Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом'якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. І обов'язково настане етап, коли такі бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас. Опубліковано Володимиром Зеленським П'ятниця, 1 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Зеленський передав "полум'яний привіт" меру Черкас за рішення місцевого виконкому про ослаблення карантину. З 1 травня в місті відкрили парки і магазини, а також зняли ряд обмежень на громадський транспорт.

Прикладу Черкас вже послідували Дніпро, Житомир та Мукачево, які частково знімають карантинні обмеження.