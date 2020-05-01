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Зеленский пригрозил юридическими последствиями за ослабление карантина на местах

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 18:15
Зеленский пригрозил юридическими последствиями за ослабление карантина на местах
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что местные власти путают слова "децентрализация" и "автономия"

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил местным властям юридическими последствиями за досрочное смягчение карантина на местах. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

В частности, Зеленский раскритиковал смягчение карантина в ряде городов Украины.

"Это будет иметь определенные юридические последствия. На будущее, это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не нужно заниматься самодеятельностью, которая ставит под угрозу безопасность людей", - отметил Зеленский.

Бажаю здоров’я, дорогі українці! Ми забезпечили регулярну доставку в Україну вантажів з усім необхідним для боротьби з коронавірусом. Нам також вдалося швидко розгорнути вітчизняне виробництво експрес- та ПЛР-тестів, багаторазових захисних костюмів, ми змогли виготовляти до мільйона масок на добу і не зупинимось, доки не переможемо недугу остаточно. Я знаю, що карантин приніс чимало труднощів бізнесу та громадянам. Ми робимо все, щоб хоч трішки полегшити вам життя. Хочу відзначити головні кроки в цьому напрямку. Програма кредитів для малого та середнього бізнесу під 3-5%. Загалом на неї заплановано до 30 мільярдів гривень. 6 мільярдів спрямовано на збільшення мінімальної допомоги з безробіття, а також на допомогу роботодавцям, які зупинили діяльність через коронавірус. У процесі запуску – одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа – підприємець першої та другої групи платників податку, ви зможете отримати допомогу на дитину віком до десяти років. Крім того, в середу МОЗ та Мінекономіки розробили критерії, які дозволили відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам. Це було важливим для громадян і малого бізнесу. Ми це зробили. І тепер очікуємо кроків назустріч з боку власників ринків. Будь ласка, будьте відповідальними, забезпечте для продавців та відвідувачів безпечні умови. Інакше ринки, які будуть порушувати правила, зачиняться знову. Впевнений, цього не хочеться нікому. Я також хочу підкреслити, наскільки важливо після карантину «розігріти» нашу економіку та дати їй імпульс. Саме тому продовжується програма «Велике будівництво». У поточному році виділимо 85 мільярдів гривень на дороги державного значення та 22 мільярди – на місцеві дороги. Це дозволить створити тисячі робочих місць в усіх регіонах нашої країни. Водночас нашим пріоритетом залишаються школи, дитячі садочки та понад двісті приймальних відділень в опорних лікарнях. Попереду травневі вихідні. Попереду – вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким все поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли такі бажані парки, кафе, кінотеатри та метро – запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас.

Опубліковано Володимиром Зеленським Пʼятниця, 1 травня 2020 р.

Напомним, ранее Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс за решение местного исполкома об ослаблении карантина. С 1 мая в городе открыли парки и магазины, а также сняли ряд ограничений на общественный транспорт.

Примеру Черкасс уже последовали Днепр, Житомир и Мукачево, которые частично снимают карантинные ограничения.

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