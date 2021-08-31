Зеленський прибув до США: всі подробиці візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до США, де 1 вересня зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом. Лідери країн обговорять питання безпеки та стратегічного партнерства, а також підпишуть документи у сфері оборони.

Дату зустрічі лідерів знову перенесли

Офіційно візит Володимира Зеленського до США починається 31 серпня. Про майбутню зустріч лідери країн попередньо домовилися ще на початку літа, під час телефонної розмови.

Передбачалося, що президенти побачаться в липні, після поїздки Байдена в Європу. Але в офіційному запрошенні дату зустрічі змістили на 30 серпня. Пізніше, через рішення розширити програму поїздки, візит до Білого дому був перенесений на 31 серпня. А за півтора дні до переговорів стало відомо, що зустріч змістилася ще на день і відбудеться 1 вересня.

Перенесення переговорів пов'язане з ситуацією в Афганістані, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Адже саме 31 серпня заплановано завершити евакуацію американських військовослужбовців з Афганістану.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що ця подія не повинна негативно впливати на підготовку і здійснення візиту Зеленського в Америку.

Подоляк у своєму коментарі про перенесення дати підкреслив, що для України зручніше провести зустріч лідерів на день пізніше. За таких обставин саме Україна стане ключовим ньюсмейкером американського порядку денного, а не виведення військ з Афганістану.

Примітно, що після офіційного запрошення президента України, Конгрес США звернувся до Білого дому з проханням змінити дату поїздки. Очікувалося, що лідер Америки перегляне це питання, оскільки в цей час Конгрес буде на канікулах. Вони почалися 7 серпня і закінчаться тільки 20 вересня. Таким чином, в обрану дату важко організувати зустрічі з конгресменами і сенаторами.

Що обговорять Зеленський і Байден

Програма візиту Зеленського до США була переглянута і розширена, президенти проведуть зустріч не тільки у форматі делегацій, а й тет-а-тет.

В ході візиту лідера України до Сполучених Штатів обговорюватимуться три блоки питань: політичний, економічний і питання безпеки. Про це розповів Дмитро Кулеба, який зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном на початку серпня.

Першочергове завдання зустрічі - обговорення стратегічного партнерства з США. Воно діє з 2008 року, проте засідань комісії в рамках партнерства не було з 2018 року. Тому його необхідно вивести на новий рівень, заявив міністр закородонних справ.

Другим блоком обговорення стануть питання безпеки. У цей список входять: протидія російському агресору, питання Донбасу і Криму. За словами Кулеби, на зустрічі буде розглянуто кілька конкретних ідей з цих питань.

В ході третього блоку буде обговорюватися питання економіки, зокрема, американські інвестиції в Україну. Під час візиту до США українська сторона презентує конкретні інвестиційні проекти - з назвами, цифрами, термінами реалізації. Вони будуть передані на розгляд американської сторони.

Крім того, Зеленський має намір просити Байдена втрутитися в ситуацію з російським газопроводом "Північний потік-2", будівництво якого знаходиться на завершальному етапі. Про це він заявив виданню The Washington Post. Президент уточнив, що не задоволений домовленістю між Німеччиною і США, і форматом, яким було досягнуто угоду. Він пояснив, що "не дуже вірить" у виконання зобов'язань за угодою.

Що ще відомо про програму візиту до Америки

Офіційно повна програма візиту Зеленського до США не була оприлюднена. Однак, як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, у Вашингтоні президент пробуде 31 серпня і 1 вересня. А потім полетить до Каліфорнії.

У столиці США пройдуть зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента і першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів, уточнила Маркарова. Крім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.

За даними деяких ЗМІ, в Сан-Франциско лідер України проведе зустріч з генеральним директором Apple Тімом Куком і засновником SpaceX Ілоном Маском.

Також повідомлялося, що Зеленський відвідає Стенфордський університет, де проведе лекцію про трагедію у Бабиному Яру.

Україна і США підпишуть низку документів

Під час візиту Зеленського до США планується підписання трьох двосторонніх документів щодо оборонного партнерства, проектів в галузі досліджень, розробок і випробувань, а також оцінки і співпраці в космічній сфері. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Роман Машовець за підсумками зустрічі з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні. Американська сторона також підтвердила готовність підписати ці документи.