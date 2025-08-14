Зеленский прибыл на встречу со Стармером

Визит Зеленского в Германию и Британию

Президент Украины вчера, 13 августа, прибыл с визитом в Берлин. В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд должностных лиц, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

О визите Зеленского в Германию стало известно в тот же день. В немецкой столице Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также они вместе приняли участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп во время разговора пообещал, что любые территориальные вопросы можно обсуждать только с участием Украины.

Также вчера, 13 августа, состоялось шестое онлайн-заседание стран группы "коалиции решительных". Зеленский призвал партнеров Украины активно финансировать украинское производство дронов и присоединяться к программе закупки американского оружия.

Утром стало известно, что Зеленский сегодня встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.