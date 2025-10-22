ua en ru
Зеленский прибыл с визитом в Норвегию

Среда 22 октября 2025 12:07
Зеленский прибыл с визитом в Норвегию Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром, 22 октября, прибыл с визитом в Норвегию. В столице страны, Осло, он встретился с премьер-министром принимающей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова журналистам и Aftenposten.

"Я сердечно поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Отмечается, что визит в Норвегию является частью европейского турне Зеленского. Содержание встречи со Стере пока неизвестно.

"Норвегия предоставляет Украине твердую и постоянную поддержку. Крайне важно поддерживать тесный диалог с украинской властью, чтобы эта поддержка отвечала потребностям на местах", - подчеркнул Стере.

Известно, что после встречи со Стере президент Украины отправится в Швецию.

Помощь Украине от Норвегии

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал о договоренностях с Норвегией и Нидерландами о помощи по восстановлению энергосистемы Украины после российских атак.

Также Норвегия объявила об увеличении гражданской поддержки Украины в 2026 году. Средства направят на восстановление энергетики, поддержку больниц и школ, гуманитарную помощь и укрепление обороноспособности Украины.

Так, правительство Норвегии предлагает увеличить гражданскую поддержку Украины на 15 млрд норвежских крон, что приравнивается к примерно 1,73 миллиардов долларов, в 2026 году.

