Правительство Норвегии увеличит помощь Украине: сколько планируют выделить на 2026 год

Норвегия объявила об увеличении гражданской поддержки Украины в 2026 году. Средства направят на восстановление энергетики, поддержку больниц и школ, гуманитарную помощь и укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Правительство Норвегии предлагает увеличить гражданскую поддержку Украины на 15 миллиардов норвежских крон, что приравнивается к примерно 1.73 миллиардов долларов, в 2026 году .

Предложенные ассигнования на поддержку Украины в 2026 году составят не менее 85 млрд норвежских крон, что позволит сохранить общий чрезвычайный уровень гражданской и военной поддержки, предоставленной в 2025 году.

Норвегия остается непоколебимой в своей поддержке Украины в ее борьбе за самозащиту пока Россия продолжает свою незаконную войну агрессии против Украины.

Поэтому правительство Норвегии предлагает сохранить рекордно высокий уровень поддержки Украины в размере 85 миллиардов норвежских крон в 2026 году. Около 15 миллиардов норвежских крон будет предоставлено как гражданская поддержка, а 70 миллиардов норвежских крон - как военная поддержка.

"Цель правительства заключается в том, чтобы Украина могла сама определять свое будущее. Поддержка, предоставляемая Украине в борьбе за свободу, является не только важной для того, чтобы Украина могла защитить себя, но и служит для укрепления безопасности Норвегии и Европы", - сказал министр обороны Торе Сандвик.

Куда направят деньги

Дополнительное финансирование будет использовано для усиления энергетической безопасности, содействия реконструкции и предоставления бюджетной поддержки украинской власти, а также для удвоения ассигнований в Инвестиционный фонд Norfund для Украины.

Norfund осуществляет инвестиции в бизнес-сектор Украины, которые иначе не были бы осуществлены из-за высокого уровня риска. Хорошо функционирующий бизнес-сектор является жизненно важным для реконструкции страны. Гуманитарная поддержка также будет увеличена.

"Я никогда не забуду разрушений, которые я увидел во время своего визита в Украину в марте. Когда я ехал в Харьков, расположенный всего в нескольких километрах от фронта, Россия нанесла удар беспилотником по жилому району на окраине города. Многоквартирные дома все еще горели, когда я прибыл. Незаконная агрессивная война России убивает семьи и разрушает дома и критически важную инфраструктуру", - сказал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.