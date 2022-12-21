Зеленский прибыл в США, - СМИ

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл США в рамках официального визита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечает издание, о прибытии Зеленского в США рассказала американский журналист Вейцзя Цзян.

Напомним, сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения России. Он направился в Вашингтон, где должен встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Байден пригласил Зеленского из-за начала новой фазы войны в Украине.

Все подробности визита Зеленского в США можете узнать в материале РБК-Украина.

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