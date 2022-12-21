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Зеленський прибув до США, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США в рамках офіційного візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, про прибуття Зеленського до США розповіла американський журналіст Вейцзя Цзян.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський вперше покинув країну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він попрямував до Вашингтона, де має зустрітися з американським колегою Джо Байденом.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Байден запросив Зеленського через початок нової фази війни в Україні.

Усі подробиці візиту Зеленського в США можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден