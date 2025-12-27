RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский прибыл в Канаду

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Канаду.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Прибыли в Галифакс", - сказал Никифоров журналистам в субботу.

Напомним, ранее сегодня Зеленский анонсировал свой визит в Канаду. Он состоится перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провести онлайн-встречу с лидерами Европы. После этого он отправится во Флориду, США.

"Мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США", - сказал Зеленский журналистам в субботу.

 

Помощь от Канады

Канада и в дальнейшем остается одним из ведущих партнеров Украины в сфере энергетической безопасности. Предоставленное дополнительное финансирование направлено не только на восстановление поврежденной инфраструктуры, но и на усиление устойчивости энергосистемы к возможным повторным атакам.

В то же время Канада отказалась от передачи Украине отремонтированных бронетранспортеров и расторгла контракт с подрядчиком. По словам министра обороны Дэвида Макгинти, почти два года назад Министерство обороны передало компании Armatec Survivability в городе Дорчестер 25 списанных машин для ремонта и модернизации.

А в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКанада