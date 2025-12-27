Зеленский прибыл в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 декабря, прибыл в Канаду.
Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
"Прибыли в Галифакс", - сказал Никифоров журналистам в субботу.
Напомним, ранее сегодня Зеленский анонсировал свой визит в Канаду. Он состоится перед его встречей с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провести онлайн-встречу с лидерами Европы. После этого он отправится во Флориду, США.
"Мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни. Проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом США", - сказал Зеленский журналистам в субботу.
Канада и в дальнейшем остается одним из ведущих партнеров Украины в сфере энергетической безопасности. Предоставленное дополнительное финансирование направлено не только на восстановление поврежденной инфраструктуры, но и на усиление устойчивости энергосистемы к возможным повторным атакам.
В то же время Канада отказалась от передачи Украине отремонтированных бронетранспортеров и расторгла контракт с подрядчиком. По словам министра обороны Дэвида Макгинти, почти два года назад Министерство обороны передало компании Armatec Survivability в городе Дорчестер 25 списанных машин для ремонта и модернизации.
А в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине.