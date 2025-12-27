Зеленський прибув до Канади

"Прибули до Галіфакса", - сказав Никифоров журналістам у суботу.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський анонсував свій візит до Канади. Він відбудеться перед його зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, він має зустрітись з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також провести онлайн-зустріч з лідерами Європи. Після цього він вирушить до Флориди, США.

"Ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом США", - сказав Зеленський журналістам у суботу.