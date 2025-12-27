Зеленський прибув до Канади

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 грудня, прибув до Канади.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.
"Прибули до Галіфакса", - сказав Никифоров журналістам у суботу.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський анонсував свій візит до Канади. Він відбудеться перед його зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.
За словами Зеленського, він має зустрітись з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також провести онлайн-зустріч з лідерами Європи. Після цього він вирушить до Флориди, США.
"Ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем'єр-міністром Канади Карні. Проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом США", - сказав Зеленський журналістам у суботу.
Канада й надалі залишається одним із провідних партнерів України у сфері енергетичної безпеки. Надане додаткове фінансування спрямоване не лише на відновлення пошкодженої інфраструктури, а й на посилення стійкості енергосистеми до можливих повторних атак.
Водночас Канада відмовилася від передання Україні відремонтованих бронетранспортерів і розірвала контракт із підрядником. За словами міністра оборони Девіда Макгінті, майже два роки тому Міністерство оборони передало компанії Armatec Survivability у місті Дорчестер 25 списаних машин для ремонту та модернізації.
А у серпні цього року Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.