Канада отказалась передавать Украине отремонтированную военную технику

Об этом заявил министр обороны Дэвид Макгинти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Почти два года назад Министерство национальной обороны передало 25 выведенных из эксплуатации военных транспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления.

Этот проект должен был быть реализован Министерством обороны, поскольку Канада пыталась найти оружие и оборудование для Украины, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.

Канадская коммерческая корпорация, которая является посредником в оборонных контрактах, получила задание согласовать детали контракта, стоимость которого оценивалась до 250 млн долларов. План был указан в квартальном отчете федерального агентства до этого лета, когда его таинственным образом прекратили.

"Сейчас принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком", - сказал министр обороны Дэвид Макгинти.

Первоначальный план заключался в том, чтобы Канада предоставила как новые, так и восстановленные военные транспортеры, но Украина получила лишь часть новых машин.

В свое время компания Armatec даже построила демонстрационный автомобиль для украинского проекта, который имеет усовершенствованную пушку и дистанционно управляемую оружейную станцию, которая помогает защитить экипаж.