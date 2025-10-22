ua en ru
Канада отказалась передавать Украине отремонтированную военную технику

Среда 22 октября 2025 10:57
Канада отказалась передавать Украине отремонтированную военную технику Фото: министр обороны Дэвид Макгинти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада отменила план передачи Украине отремонтированной бронетехники, и разорвала предыдущий контракт с заказчиком.

Об этом заявил министр обороны Дэвид Макгинти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Почти два года назад Министерство национальной обороны передало 25 выведенных из эксплуатации военных транспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления.

Этот проект должен был быть реализован Министерством обороны, поскольку Канада пыталась найти оружие и оборудование для Украины, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.

Канадская коммерческая корпорация, которая является посредником в оборонных контрактах, получила задание согласовать детали контракта, стоимость которого оценивалась до 250 млн долларов. План был указан в квартальном отчете федерального агентства до этого лета, когда его таинственным образом прекратили.

"Сейчас принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком", - сказал министр обороны Дэвид Макгинти.

Первоначальный план заключался в том, чтобы Канада предоставила как новые, так и восстановленные военные транспортеры, но Украина получила лишь часть новых машин.

В свое время компания Armatec даже построила демонстрационный автомобиль для украинского проекта, который имеет усовершенствованную пушку и дистанционно управляемую оружейную станцию, которая помогает защитить экипаж.

Помощь Украине от Канады

Канада поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Так, в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине.

Перед тем Канада оказывала поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры. Более 15 млн долларов были выделены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Подробнее о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения - читайте в материале РБК-Украина.

Канада Помощь Украине
