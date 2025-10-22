Канада отказалась передавать Украине отремонтированную военную технику
Канада отменила план передачи Украине отремонтированной бронетехники, и разорвала предыдущий контракт с заказчиком.
Об этом заявил министр обороны Дэвид Макгинти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Почти два года назад Министерство национальной обороны передало 25 выведенных из эксплуатации военных транспортеров компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления.
Этот проект должен был быть реализован Министерством обороны, поскольку Канада пыталась найти оружие и оборудование для Украины, чтобы помочь отразить полномасштабное вторжение России.
Канадская коммерческая корпорация, которая является посредником в оборонных контрактах, получила задание согласовать детали контракта, стоимость которого оценивалась до 250 млн долларов. План был указан в квартальном отчете федерального агентства до этого лета, когда его таинственным образом прекратили.
"Сейчас принято решение об аннулировании контракта с этой компанией. Я не могу больше обсуждать суть дела. Посмотрим, как это будет развиваться с точки зрения взаимоотношений с департаментом и подрядчиком", - сказал министр обороны Дэвид Макгинти.
Первоначальный план заключался в том, чтобы Канада предоставила как новые, так и восстановленные военные транспортеры, но Украина получила лишь часть новых машин.
В свое время компания Armatec даже построила демонстрационный автомобиль для украинского проекта, который имеет усовершенствованную пушку и дистанционно управляемую оружейную станцию, которая помогает защитить экипаж.
Помощь Украине от Канады
Канада поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Так, в августе этого года Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине.
Перед тем Канада оказывала поддержку Украине в замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры. Более 15 млн долларов были выделены на восстановление поврежденной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.
Подробнее о том, какую помощь Канада оказывала Украине с начала вторжения - читайте в материале РБК-Украина.