Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский прибыл с визитом в Нью-Йорк: запланированы десятки встреч

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Глава государства планирует принять участие в сессии Генассамблеи ООН и ряде других мероприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Зеленского.

Президент отметил, что прибыл вместе с первой леди Еленой Зеленской и командой в Нью-Йорк для участия в осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы, который в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке.

Целью поездки глава государства назвал "подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этой войной - войной, которую Россия начала в Крыму".

"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели", - отметил Зеленский.

Он добавил, что во время визита запланированы почти два десятка встреч и "впереди насыщенные несколько дней".

"Украина должна стать сильнее. Спасибо всем, кто помогает!", - подчеркнул президент.

 

