Зеленський прибув до Брюсселя й анонсував зустрічі з лідерами низки країн
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, прибув до Брюсселя. Він планує зустрітися з лідерами та прем'єрами семи країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
"Зараз - у Брюсселі. Попереду важливі переговори з нашими європейськими партнерами", - написав Зеленський.
За його словами, Європі потрібна сильна позиція для справедливого миру між Україною та Росією. І питання завершення війни потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн.
Зеленський уточнив, що на візит у нього заплановані зустрічі з лідерами і главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії,
Також глава української держави проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Євроради Антоніу Коштою і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Як додав Зеленський, заплановано його участь у засіданні Європейської ради.
Візит Зеленського до Брюсселя
Нагадаємо, 13 грудня Reuters повідомляло, що президент України Володимир Зеленський 18 грудня відвідає Брюссель для зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.
Уже 16 грудня такий візит підтвердила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Сам Зеленський розповів, що під час візиту хоче обговорити питання далекобійних можливостей для України, а також інвестиції в українську оборонну промисловість.
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