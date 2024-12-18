Зеленський прибув до Брюсселя й анонсував зустрічі з лідерами низки країн

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, прибув до Брюсселя. Він планує зустрітися з лідерами та прем'єрами семи країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

"Зараз - у Брюсселі. Попереду важливі переговори з нашими європейськими партнерами", - написав Зеленський.

За його словами, Європі потрібна сильна позиція для справедливого миру між Україною та Росією. І питання завершення війни потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн.

Зеленський уточнив, що на візит у нього заплановані зустрічі з лідерами і главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії,

Також глава української держави проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, головою Євроради Антоніу Коштою і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як додав Зеленський, заплановано його участь у засіданні Європейської ради.