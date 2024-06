Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС: что это значит

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского союза. Путь впереди будет сложным, но полон возможностей. Желаем удачного начала переговоров", - отметила она.

Отметим, что старт переговоров о вступлении в ЕС запланирован на Первой межправительственной конференция, которая пройдет сегодня в Люксембурге. Начало мероприятия в 15:30 по местному времени (в 16:30 по Киеву).

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8