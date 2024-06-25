Украина сегодня начинает официальные переговоры о вступлении в ЕС: что это значит

Сегодня, 25 июня, должны официально начаться переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. С этим историческим шагом уже поздравила украинцев президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы ЕК.

"Поздравляем Молдову и Украину с началом переговоров о вступлении. Это очень хорошая новость для народа Украины, Молдовы и всего Европейского союза. Путь впереди будет сложным, но полон возможностей. Желаем удачного начала переговоров", - отметила она.

Отметим, что старт переговоров о вступлении в ЕС запланирован на Первой межправительственной конференция, которая пройдет сегодня в Люксембурге. Начало мероприятия в 15:30 по местному времени (в 16:30 по Киеву).

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.



This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.



The path ahead will be challenging but full of opportunities.



Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Что это значит

Эта Межправительственная конференция станет началом официальных переговоров между страной-кандидатом и правительствами стран - членов ЕС для обсуждения и согласования положений будущего договора о вступлении страны-кандидата в блок. При этом переговоры о вступлении начнутся не только с Украиной, но и с Модовой.

Известно, что украинскую делегацию на мероприятии возглавит вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Со стороны ЕС глава МИД Бельгии Аджа Лябиб и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Варгеи. Члены блока будут представлены на уровне министров по европейским вопросам.

В ходе мероприятия ЕС представит переговорную рамку, определяющую принципы и основы дальнейших переговоров. Кроме того, как Украина, так и представители Евросоюза представляют свои переговорные делегации и обменяются вступительными заявлениями.

В целом это мероприятие призвано обсудить и согласовать будущий договор о членстве. Следующий шаг после старта переговоров ожидается уже в июле, во время которого Украина сделает оценку соответствия своего законодательства в ряде сфер и будет понимать дальнейшие обязательства.