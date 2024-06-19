Украина и ЕС согласовали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Европейский союз официально согласовали текст соглашения о гарантиях безопасности. Его планируют подписать в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Как отмечается, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по соглашению о безопасности с ЕС с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения и договорились о его подписании в ближайшее время.

Соглашение с ЕС будет заключено во исполнение совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.