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Украина и ЕС сегодня могут подписать соглашение о гарантиях безопасности, - Reuters

Четверг 27 июня 2024 09:52
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Украина и ЕС сегодня могут подписать соглашение о гарантиях безопасности, - Reuters Фото: Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 27 июня, Европейский союз может подписать соглашение о гарантиях безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. Таким образом, блок пообещает продолжать поставки оружия, военную подготовку и другую помощь Киеву в течение многих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, в соглашении будут изложены обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти областях безопасности и оборонной политики, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.

Ожидается, что Зеленский подпишет пакт на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Детали соглашения

Пакт призван дополнить аналогичные соглашения, заключенные между Украиной и ее союзниками, которые продолжают обороняться от вторжения России.

В случае "будущей агрессии", говорится в документе, ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации о потребностях Киева и "оперативно определить" дальнейшие шаги в соответствии с обязательствами.

Документ является частью более широких усилий партнеров Украины, направленных на предоставление гарантий того, что они будут поддерживать Киев в течение длительного времени, поскольку конца войне не видно, а вступление Украины в ЕС или НАТО в ближайшее время не предвидится.
Такие страны, как США, Великобритания, Франция и Германия, заключили с Киевом пакты безопасности.

По словам официальных лиц, эти соглашения не похожи на пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами по предоставлению Украине оружия и другой помощи для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Письмо Мишеля

Отметим, что недавно глава Европейского совета Шарль Мишель разослал приглашение членам Совета, в котором сообщил, что 27 июня состоится "обмен мнениями" с президентом Владимиром Зеленским. Они запланированы на 14:00 (15:00 по киевскому времени).

"Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения с момента нашей последней встречи", - заявил Мишель.

Гарантии безопасности

19 июня в Офисе президента заявили о завершении согласования текста соглашения о гарантиях безопасности с ЕС. Подписание данного соглашения станет еще одним важным шагом на пути к укреплению безопасности Украины, которая уже заключила подобные договоры с более чем десятью другими государствами.

Объединяющим фактором соглашений, подписанных с Украиной, является ряд общих положений. Все они выражают поддержку Украине в ongoing military conflict, готовность оказать помощь в различных сферах, а также содействие ее евроинтеграции и вступлению в НАТО.

В то же время, каждая из стран-партнеров взяла на себя индивидуальные обязательства, соответствующие ее возможностям.

На днях глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной.

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