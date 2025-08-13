Зеленский прибыл в Берлин

Переговоры Зеленского, Трампа и лидеров Европы

Напомним, что Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа, проведет переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Так, по данным СМИ, видеоконференция Трампа, Зеленского и европейских лидеров начнется в 15:00 по киевскому времени. После этого президент США поговорит отдельно европейскими лидерами.

После этого состоятся переговоры "коалиции желающих" и Зеленского.

Что известно о встрече Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.