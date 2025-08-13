RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зеленский прибыл в Берлин

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Берлин. В Германии он проведет онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В берлинском аэропорту Зеленского встретил ряд чиновником, в том числе и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Визит Зеленского

О визите президента Украины в Германию стало известно сегодня, 13 августа. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил журналистам, что в Берлине Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Они вместе примут участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также сегодня состоится онлайн-заседание стран группы "коалиции желающих".

 

Переговоры Зеленского, Трампа и лидеров Европы

Напомним, что Трамп перед встречей с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа, проведет переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Так, по данным СМИ, видеоконференция Трампа, Зеленского и европейских лидеров начнется в 15:00 по киевскому времени. После этого президент США поговорит отдельно европейскими лидерами.

После этого состоятся переговоры "коалиции желающих" и Зеленского.

Что известно о встрече Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийБерлин