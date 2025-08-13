Зеленський прибув до Берліну

Переговори Зеленського, Трампа і лідерів Європи

Нагадаємо, що Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня, проведе переговори з Зеленським та лідерами Європи.

Так, за даними ЗМІ, відеоконференція Трампа, Зеленського і європейських лідерів розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після цього президент США поговорить окремо європейськими лідерами.

Після цього відбудуться переговори "коаліції охочих" та Зеленського.

