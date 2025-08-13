Зеленський прибув до Берліну

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 серпня, прибув до Берліну. У Німеччині він проведе онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
В берлінському аеропорту Зеленського зустріла низка посадовців, зокрема і посол України в Німеччині Олексій Макеєв.
Про візит президента України до Німеччини стало відомо сьогодні, 13 серпня. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров повідомив журналістам, що у Берліні Володимир Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Вони разом візьмуть участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Також сьогодні відбудеться онлайн-засідання країн групи "коаліції охочих".
Нагадаємо, що Трамп перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня, проведе переговори з Зеленським та лідерами Європи.
Так, за даними ЗМІ, відеоконференція Трампа, Зеленського і європейських лідерів розпочнеться о 15:00 за київським часом. Після цього президент США поговорить окремо європейськими лідерами.
Після цього відбудуться переговори "коаліції охочих" та Зеленського.
