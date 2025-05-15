Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом

Возможные переговоры Украины и РФ

Владимир Зеленский на прошлой неделе ответил на предложение Путина о возобновлении прямых переговоров между Украиной и РФ. Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая Путина в Турции.

При этом президент Украины подчеркивал, что будет говорить только с диктатором, а не с его посланниками.

Издание WSJ сообщало, что украинская команда может обсудить с делегацией РФ прекращение огня. Но пока встреча не была официально подтверждена.

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