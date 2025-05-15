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Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару в четверг, 15 мая. Он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию прибытия главы государства.

Как сообщал ранее информированный источник РБК-Украина, встреча Зеленского и Эрдогана запланирована на 13:00.


По словам собеседника, после этого президент Украины будет принимать решение насчет дальнейших шагов по переговорам с российской делегацией, которая уже находится в Стамбуле.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин не приедет в Турцию на переговоры с Зеленским. Вместо этого диктатор отправил группу российских чиновников, которую возглавил его помощник Владимир Мединский - участник переговоров между Украиной и РФ в 2022 году.

Возможные переговоры Украины и РФ

Владимир Зеленский на прошлой неделе ответил на предложение Путина о возобновлении прямых переговоров между Украиной и РФ. Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая Путина в Турции.

При этом президент Украины подчеркивал, что будет говорить только с диктатором, а не с его посланниками.

Издание WSJ сообщало, что украинская команда может обсудить с делегацией РФ прекращение огня. Но пока встреча не была официально подтверждена.

РБК-Украина собрало все, что известно о переговорах Украины и РФ в Турции - читайте об этом в нашем материале.

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Владимир ЗеленскийТурцияАнкараРеджеп Тайип Эрдоган