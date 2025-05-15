Зеленський прибув до Анкари на зустріч з Ердоганом

Можливі переговори України та РФ

Володимир Зеленський минулого тижня відповів на пропозицію Путіна щодо відновлення прямих переговорів між Україною та РФ. Зеленський заявив, що чекатиме 15 травня на Путіна у Туреччині.

При цьому президент України наголошував, що говоритиме тільки з диктатором, а не з його посланцями.

Видання WSJ повідомляло, що українська команда може обговорити з делегацією РФ припинення вогню. Але поки зустріч не була офіційно підтверджена.

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