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У штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції

Новини » Вибори 2019    26.04.2019 - 21:31
У штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У штабі вважають, що у зв'язку з цим ЦВК спеціально затягує оголошення результатів виборів

Речник штабу переможця виборів президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що розпуск Верховної ради можливий через відсутність коаліції в парламенті. Про це Разумков заявив в ефірі "112-Украина".

За його словами, в коаліції не вистачає народних депутатів.

"Розпуск можливий, тому що станом на сьогодні коаліції немає. Коаліція складається з 2 фракцій. В цих фракціях не вистачає народних депутатів, тобто їх там менше, ніж 226. До Андрія Парубія зверталося мільйон організацій, писали листи, просили надати поіменний список, скільки народних депутатів входить у коаліцію. Листи приходили - відповідь не надходила. До речі, це порушення чинного законодавства. Тому прецедент того, що розпуск може мати місце, є", - заявив Разумков.

Він зазначив, що є певні часові обмеження, Рада не може бути розпущена пізніше 27 квітня. У зв'язку з цим ЦВК затягує процес оприлюднення результатів, а потім Рада буде затягувати процес інавгурації, щоб Зеленський потрапив після терміну, коли Рада може бути розпущена.

Нагадаємо, раніше Зеленський звинуватив Центральну виборчу комісію затягування оголошення результатів виборів.

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