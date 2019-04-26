У Зеленського розповіли деталі неформальної зустрічі з Гройсманом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський та Гройсман провели зустріч 24 квітня

Майбутній президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час неформальної зустрічі 24 квітня говорили про ситуацію в Україні і обговорювали світоглядні питання. Про це повідомив речник штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, зустріч носила ознайомлювальний характер.

"Така зустріч дійсно, за інформацією, яка у мене є, відбулася. Вона була, по-моєму, позавчора. На ній не обговорювалися робочі моменти або державна політика. Це була ознайомча зустріч глави уряду і фактично вже обраного президента України, який вступить у свої конституційні повноваження після інавгурації", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що готовий співпрацювати з переможцем на виборах 2019 Володимиром Зеленським після його інавгурації. Він підкреслив, що всі гілки влади повинні співробітничати між собою - президент, парламент, уряд, тому що "є одна мета".

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі в парламентських виборах, які пройдуть восени.