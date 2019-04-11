Зал очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати із Зеленським-президентом

Навіть вигравши президентські вибори, Зеленський залишиться без більшості у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимиру Зеленському у разі обрання президентом доведеться знаходити спільну мову з Верховною радою. У парламенті як мінімум до осені у нього не буде власної фракції, на яку він зміг би спертися. Але, як показує новітня політична історія України, народні депутати досить легко можуть перейти на бік переможця президентських виборів. Про те, чи готова Рада переформатуватися під нового президента і що про це говорять у провладних фракціях – в матеріалі РБК-Україна.

Вже у перший парламентський день після першого туру виборів у Верховній раді було створено міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Зеленського В. О.". Але у нього поки увійшла одна людина – позафракційний депутат, колишній член "Укропу" Віталій Купрій.

У коментарі РБК-Україна він розповів, що всього в об'єднання планується залучити до десятка чоловік, зокрема з лав БПП, "Народного фронту", і, можливо, "Самопомочі". "Депутати з БПП і НФ бояться, щоб зараз не озвучували їх імена, і щоб вони не потрапили під переслідування. Оскільки ще місяць Порошенко буде контролювати і ГПУ, і СБУ", – пояснив виданню депутат.

"Я вважаю, Купрій побіг поперед потягу, щоб застовпити цю тему за собою. Думаю, що це навіть не погоджено із самим Зеленським. Оскільки якби це була в деякому роді санкціонована кампанія про створення такої групи, то, напевно, про неї б уже оголосили, коли там значилося хоча б кілька депутатів", – припустив депутат з БПП Олександр Черненко.

Але в близькому оточенні Порошенка РБК-Україна запевнили, що Коломойський все ж веде з депутатами з різних фракцій переговори про формування під Зеленського нової більшості. При цьому, за словами Черненка, ті депутати з "Блоку Петра Порошенко", які орієнтуються на Ігоря Коломойського, давно вийшли з лав президентської фракції.

Членів БПП, які сумніваються, Петро Порошенко спробував переконати, що для нього не все ще втрачено у плані перемоги у другому турі. На початку тижня він зібрав засідання фракції БПП. На зустріч з главою держави прийшло близько 120 депутатів – майже весь її склад.

У своєму виступі Порошенко сказав, що його штаб і далі буде експлуатувати тему зі здачею аналізів на наявність наркотичних речовин і продовжить прив'язувати конкурента до країни-агресора. Але на цьому заготовки штабу не вичерпуються. "75 відсотків всього позитиву ми використали перед першим туром, але 25 відсотків залишили на другий", – переказують депутати слова Порошенка.

У фракції БПП також активно обговорюють судові позови, подані Ігорем Коломойським для повернення Приватбанку та отримання компенсації за націоналізацію фінустанови. На думку депутатів, олігарху було б на руку отримати позитивні рішення судів ще до оголошення результатів виборів, тобто за чинної влади. Найближчі судові засідання у пов'язаних з ПриватБанком процесах призначені на 16 і 18 квітня. У разі перемоги Зеленського будь-які рішення на користь Коломойського будуть витлумачені як доказ зв'язку між ними.

У другій фракції коаліції – "Народному фронті", бродіння відбуваються куди активніше. Одна з головних внутрішньофракційних груп, орієнтована на главу МВС Арсена Авакова, впевнено дрейфує в бік ймовірного переможця виборів Зеленського. Сам Аваков, як і перед першим туром, продовжує позиціонувати себе як того, хто знаходиться "над сутичкою" і як гаранта чесності виборів.

Близький до нього депутат від НФ Антон Геращенко займає більш відверту позицію. Раніше він заявляв, що непокора військовослужбовців наказам потенційного верховного головного командувача Зеленського стане предметом розгляду військового трибуналу. "На сьогоднішній день Арсен Аваков став де-факто гарантом Конституції України. Як міністр внутрішніх справ він гарантує те, що вибори другого туру повинні пройти чесно, і перемогу отримає той, хто набрав більше голосів, а не той, хто дуже хоче залишитися президентом", – сказав Геращенко в одному з інтерв'ю.

За словами іншого співрозмовника з оточення Авакова, можливі спроби команди президента фальсифікувати вибори будуть жорстко припинятися поліцією, відповідні вказівки вже надійшли. "Та й зараз в принципі не можна так грубо робити, як у 2004 році, наприклад. У всіх є смартфони, соцмережі, стріми, будь-які порушення спостерігатиме вся країна", – каже соратник Авакова. При цьому він дає зрозуміти, що для команди міністра можливе президентство Зеленського точно не є трагедією, і співпраця з ним цілком можливо.

В НФ проти Зеленського жорстко налаштована лише внутрішньопартійна група Андрія Парубія, а група Олександра Турчинова, як і він сам, поки зайняла нейтральну позицію. При цьому голова "Народного фронту" Арсеній Яценюк на зустрічі з депутатами налаштовував їх на те, щоб фракція відпрацювала залишок парламентської каденції з максимальною користю для себе, адже голоси "фронтовиків" у будь-якому випадку будуть необхідні майбутньому президенту, особливо якщо ним стане Зеленський.

"Рішення "Народного фронту" про те, щоб делегувати народних депутатів у будь-яке міжфракційне об'єднання, не було і не буде. Всі, хто забажає туди увійти, будуть робити це на власний розсуд і під власну відповідальність. Якщо депутат не хоче заявляти про свою позицію, значить, її не існує. Якщо він боїться говорити про свою позицію – це, щонайменше, не дуже успішний народний депутат і пристосуванець", – заявив у коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції НФ Андрій Тетерук.

Один з керівників "Самопомочи" у розмові з РБК-Україна старанно обходив тему можливої співпраці з командою Зеленського в разі перемоги останнього на президентських виборах. За його словами, в нинішньому скликанні Верховної ради фракція залишається в опозиції і навряд чи приєднається до коаліції після чергових парламентських виборів. "Слуга народу" може стати справжньою соціал-демократичною партією. Це гарна ідея, яку в свій час убив Віктор Медведчук. Але ідеологічно ми різні: "Самопоміч" – це консерватори. Тому в наступному скликанні ми, швидше за все, будемо єдиною противагою влади", – упевнений депутат.

Напередодні лідер "Самопомочи" Андрій Садовий заявив, що фракцію збирається покинути частина депутатів. Однопартійці Садового кивали на Єгора Соболєва, як на організатора розколу. У кулуарах парламенту вважали, що він приєднається до Зе!Команди, вказуючи на його зв'язки з телеканалом "1+1", який належить Ігорю Коломойському і співробітництво з Михеїлом Саакашвілі, який підтримав керівника студії "Квартал 95" у його президентських амбіціях.

За підсумками засідання фракції "Самопоміч" ввечері вівторка, 9 квітня Соболєв дійсно написав заяву з проханням виключити його з партії. Семен Семенченко також проанонсував свій вихід. Але пізніше Соболєв написав у Facebook, що не збирається виходити з фракції, хоч і не піде з партією мера Львова на наступні вибори. Також він спростував можливість "перефарбуватися" у кольори Зеленського або Порошенко, а також натякнув на створення нової політичної сили.

"Батьківщина" також поки що має намір залишатися в опозиції. Зараз соратники Юлії Тимошенко проводять роботу над помилками в її виборчій кампанії, щоб показати максимальний результат на виборах у Верховну раду в жовтні. У фракції розглядають три можливі сценарії після оголошення результатів президентських перегонів, кожний з яких нібито влаштовує "Батьківщину". Згідно з першим, Порошенко залишиться при владі і бунти, на кшталт відмови Максима Степанова покидати крісло голови Одеської ОДА, будуть швидко придушені.

"Є варіант, що Зеленський все ж переможе. Тоді є дві концепції: слабкий або сильний президент. Якщо у нього не вийде зібрати більшість у Раді, то Україна нарешті стане парламентсько-президентською республікою. Голоси можна буде зібрати тільки за ті ініціативи, які обмежать його владу. Закон про імпічмент набере більше 300 голосів, а ось про зняття депутатської недоторканності, очевидно, провалиться", – прогнозує один з депутатів "Батькивщины".

Причому, за його словами, поки не було ніяких переговорів між Тимошенко і Зеленським про можливу співпрацю в обмін на ключові посади у виконавчій владі. Прогнозувати склад майбутньої коаліції у "Батьківщині" не беруться, проте впевнені, що там точно не буде колишніх "регіоналів" і симпатиків політики Кремля. "Зараз, щоб почати якусь розмову, Зеленський повинен особисто звернутися до Юлії Володимирівни. Точно так само, як і Порошенко, якщо хоче про щось домовитися – повинен вийти на пряму комунікацію. Вони досі цього не зробили", – розповів співрозмовник видання в партії Тимошенко.

Розкол в "Опозиційному блоці" за результатами першого раунду президентських виборів тільки посилився. Соратники Юрія Бойка впевнені, що він мав усі шанси пройти в другий тур, якщо б його підтримали депутати, орієнтовані на Ріната Ахметова. За словами нардепа з цієї фракції, в силу давнього протистояння між найбагатшою людиною України та Ігорем Коломойським, Зеленському не варто розраховувати на їхні голоси у разі перемоги.

Депутати, які підтримують Віктора Медведчука, також не розглядають можливість співпраці з новою владою. Співрозмовник в ОБ не виключає, що новий глава держави зможе заручитися підтримкою групи Фірташа-Льовочкіна. Втім, в оточенні кандидата неодноразово пояснювали, що фінансування його кампанії максимально прозоре і віддалене від олігархів, а всі засоби і джерела їх надходжень вказані у виборчому фонді кандидата.

Один з депутатів БПП прогнозує, що в разі перемоги Зеленський отримає абсолютно непідконтрольні парламент і уряд. За його підрахунками, при найбільш сприятливому сценарії він зможе зібрати близько 160 голосів під свої законопроекти. "Припустимо, до нього перебіжить третина наших, частина "Нарфронта", яка під Аваковим, пара людей з "Самопомочи", додамо всі "Відродження" і навіть "Батьківщину". Цього все одно мало. "Воля народу" – це група Єремєєва, у них конфлікт з "Приватом" не припинявся. Мажоритарників буде складно простимулювати. Ляшко його прямий конкурент. Як не рахуй, більшості не виходить", – пояснив нардеп.

Представники різних фракцій сходяться в одному: для того, щоб спробувати взяти парламент під контроль, Володимиру Зеленському потрібен потужний фінансовий ресурс. При цьому вони впевнені, що забезпечити його може тільки Ігор Коломойський, зв'язок з яким кандидат заперечує. Щоб зберегти позиції до осінніх виборів у Верховну раду, йому доведеться демонструвати швидкі результати і ефектні кроки.

Однак, на думку співрозмовників, неприкрита поява в цьому проекті людей або грошей Коломойського може зіграти злий жарт як з партією "Слуга народу", так і з самим Зеленським, особливо у випадку прийняття закону про імпічмент. "У нас завжди президентом ставав "папа", до якого всі бігали вирішувати питання. Тепер вперше "папи" може не бути", – сказав РБК-Україна один з депутатів президентської фракції.