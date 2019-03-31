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Зеленський сказав, коли озвучить п'ятірку претендентів на ключові посади

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 22:57
Зеленський сказав, коли озвучить п'ятірку претендентів на ключові посади
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Прізвища прем'єр-міністра в штабі Зеленського ще немає

Кандидат у президенти України на вибори 2019 Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди завершення голосування ввечері в неділю, 31 березня, повідомив журналістам, коли він оголосить свою п'ятірку членів команди. Про це інформує кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, журналісти нагадали лідеру президентської гонки про те, що він обіцяв назвати п'ятірку своїх кандидатів на ключові посади.

"До кінця другого туру я сказав, що вам покажу п'ятірку лідерів. До кінця другого туру, раніше цього не буде", - зауважив Зеленський.

Також він зазначив, що на даний момент у нього "немає прізвища прем'єр-міністра".

Нагадаємо, результати виборів президента України 2019 стануть відомі після опрацювання даних з виборчих дільниць. в 22:31 ЦВК оприлюднив перші результати виборів. За підсумками обробки 0,09% голосів, перша п'ятірка розташувалася таким чином: Петро Порошенко - 31,05%; Володимир Зеленський - 24,36%; Юлія Тимошенко - 13,08%; Анатолій Гриценко - 9,04%; Олег Ляшко - 5,36%.

Зазначимо, що Зеленський на брифінгу також заявив, що в разі перемоги зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним тільки після повернення захоплених територій.

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