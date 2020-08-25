Зеленський запропонував пом'якшити для білорусів умови в'їзду в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що для білорусів треба прописати полегшені умови в'їзду в Україну. Він вважає, що для громадян сусідньої країни варто передбачити пом’якшені умови в’їзду.

Про це він заявив на нараді, передає прес-служба Офісу президета.

За його словами, це дуже делікатна тема - треба враховувати все.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них?", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, з 1 вересня 2020 року Україна змінює умови безвіза з Білоруссю.

Раніше РБК-Україна писало, що ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна, проте Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

Зазначимо, Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

Крім того, Міноборони Білорусі не виключає військового конфлікту або громадянської війни.