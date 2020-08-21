Україна посилила охорону кордону з Білоруссю

Фото: на кордоні з Білоруссю (gpk gov by)

Ситуація на кордоні спокійна

Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні спокійна і ніякого скупчення військової техніки не спостерігається. У той же час, українська влада вирішила посилити охорону цієї ділянки кордону.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в силових структурах, йдеться в матеріалі "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі".

Крім того, в коментарі виданню спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив, як зараз ситуація на кордоні. Він каже, що для охорони цієї ділянки задіяні додаткові ресурси і сили

"На даний момент кордон з Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, так як ситуація в цій країні досить неспокійна... Коли почалася ескалація ситуації в Білорусі, то ми й перейшли на посилений режим", - сказав Демченко.

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренин оголосив про початок військових навчань на західному напрямку.

Зазначимо, Олександр Лукашенко доручив посилити охорону державного кордону по всьому периметру.

Крім того, Міноборони Білорусі не виключає військового конфлікту або громадянської війни.