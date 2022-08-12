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Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідні законопроекти лише сьогодні було зареєстровано. Тексту обох документів поки немає.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна рада у травні продовжувала їх на 90 днів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС та вулиці.

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Володимир Зеленськиймобилизация в УкраинеВоєнний стан