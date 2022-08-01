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Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 19:15
Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону видачі повісток на блокпостах, АЗС і вулиці. Дане питання буде комплексно опрацьовано урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на електронну петицію.

Зокрема, Зеленський нагадав, що призов резервістів і військовозобов'язаних на службу проводиться в порядку, який визначений законами про військову службу та мобілізацію. А видача повісток регулюється актами Кабінету міністрів, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

"Враховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок і військову службу", - підкреслив Зеленський.

Зазначимо, автор петиції, яка набрала понад 25 000 підписів, вимагав призивати на службу в першу чергу мотивованих людей, заборонити видачу повісток у всіх місцях, крім військкоматів, або зробити публічною інформацію про стан мобілізації.

Нагадаємо, роздача повісток у громадських місцях не є протиправною. Детальніше читайте в матеріалі "Відразу до армії? Відповіді на головні питання про повістки".

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