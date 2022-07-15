Одразу до армії? Відповіді на головні питання щодо повісток

Вручення повісток у громадських місцях не суперечить закону і не означає мобілізацію. У ЗСУ роз'яснили, для чого можуть викликати у військкомат і чи можуть видавати повістку в якості покарання за порушення.

Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Для чого вручають повістку

Повістка видається для того, щоб громадянин з'явився до Територіального центру комлектування (ТЦК) для уточнення його військово-облікових даних та стану здоров'я.

Як пояснили у Командуванні сухопутних військ України, отримання повістки не означає призов до лав ЗСУ чи інших збройних формувань держави.

Більш ніж у 90% випадків повістку видають лише з метою уточнення інформації про військовозобов'язаного у ТЦК.

Надалі військовозобов'язаного можуть залучити до служби в армії. Повістку на службу вручають тільки після проходження медичного огляду, коли уточнено всі дані та немає інших підстав, які законно виключають можливість призову.

Місця, де можуть видавати повістки

Повістки можуть роздавати в будь-якому громадському місці, не забороненому законодавством.

Територіальні центри комплектування зобов'язані керувати обліком військовозобов'язаних, щоб мати достовірну інформацію про їх кількість. Для роздачі повісток начальники ТЦК обирають певні місця з розрахунком того, де в найкоротший час і найефективніше можна виконати це завдання. Тому повістки частіше вручають на вулицях, у місцях великого скупчення людей.

Чи обов'язково повістку має заповнювати начальник ТЦК

Повістку може підписати як співробітник ТЦК, так і представник місцевої адміністрації, уповноважений працівник підприємства.

Начальник ТЦК може виписати розпорядження, вказавши терміни та прізвища військовозобов'язаних, таким чином зобов'язуючи посадових осіб оповістити зазначених у документі громадян про необхідність з'явитися до військкомату.

Як формуються мобілізаційні плани

Комплектування військових частин відбувається за територіальним принципом. Завдяки обліку військовозобов'язаних, у ТЦК є інформація про кількість представників конкретних спеціальностей у кожному регіоні. Але у разі нестачі можуть залучатись фахівці з інших регіонів.

Як пояснюють у ЗСУ, мобілізаційні плани у західних регіонах вищі, оскільки кількість населення там на даний момент більша, ніж в інших областях.

Чому не мобілізують добровольців

Наразі не всіх добровольців призивають на службу. Це пов'язано з тим, що планові мобілізаційні завдання ставляться не за кількістю людей, а за кількістю необхідних фахівців.

Якщо доброволець звернувся до ТЦК і є його контактні дані, у разі потреби його можуть викликати повісткою.

Повістка як покарання

Повістка не використовується як покарання, її не видають за недотримання правил дорожнього руху або за інші порушення.

Покарання для порушників передбачені адміністративною або кримінальною відповідальністю. Повістка вручається для уточнення військово-облікових даних у ТЦК.