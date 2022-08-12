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Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Соответствующие законопроекты только сегодня были зарегистрированы. Текст обоих документов пока нет.

Отметим, согласно действующему законодательству всеобщая мобилизация и военное положение должны были завершиться 23 августа. Верховная рада в мае продлевала их на 90 дней.

Режим военного положения

На период действия данного правого режима могут следующие запреты и ограничения на:

  • передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час)
  • право на труд и предпринимательскую деятельность
  • право на тайну переписки и телефонных разговоров
  • право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий
  • проведение выборов и референдумов

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало ответы на главные вопросы о мобилизациии и повестках.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС и улице.

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Владимир Зеленскиймобилизация в УкраинеВоенное положение