Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подал законопроекты о продлении сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

На период действия данного правого режима могут следующие запреты и ограничения на:

Отметим, согласно действующему законодательству всеобщая мобилизация и военное положение должны были завершиться 23 августа . Верховная рада в мае продлевала их на 90 дней.

Соответствующие законопроекты только сегодня были зарегистрированы. Текст обоих документов пока нет.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало ответы на главные вопросы о мобилизациии и повестках.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС и улице.

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