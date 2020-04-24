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Зеленський пропонує застрахувати всіх лікарів, які працюють з коронавірусом

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 15:15
Зеленський пропонує застрахувати всіх лікарів, які працюють з коронавірусом
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

За словами Зеленського, окрім коронавірусу, страхування розраховане ще на 140 хвороб

Президент Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість страхування лікарів в Україні, які працюють із хворими на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Під час наради з питань запобігання поширенню COVID-19, Зеленському повідомили про ініціативу голови Луганської ОДА застрахувати лікарів, які працюють із хворими на коронавірус, а також мобільні бригади, що перевозять інфікованих.

"Знаю, що ця страховка розрахована й на наслідки коронавірусу, і ще на 140 хвороб. Коштує вона дешево. Лікарі в регіоні дуже вдячні. Це чудовий приклад того, як місцева влада знаходить хороші та якісні рішення під час епідемії. Прошу розглянути можливість такого страхування по всій Україні", - заявив президент.

Нагадаємо, 22 квітня у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні коронавірусом інфікувалися 1245 медичних працівників.

Сьогодні стало відомо про 111 випадків COVID-19 серед столичних медиків. Також повідомлялося про 12 нових випадків заражень серед медичного персоналу у Кіровоградській області.

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Новини України медикистрахованиеВолодимир Зеленський
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