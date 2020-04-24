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У Кіровоградській області за добу коронавірусом захворіли 12 медиків

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 12:54
У Кіровоградській області за добу коронавірусом захворіли 12 медиків
Ілюстративне фото (flickr.com compacflt)

Загалом у області виявили 25 нових випадків зараження

За минулу добу у Кіровоградській області зафіксували 12 випадків зараження коронавірусом серед медичного персоналу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня.

Загалом в області за добу коронавірус підтвердили у 25 жителів регіону, з них 19 - мешканці Кропивницького.

"Серед 25 нових інфікованих на коронавірус - 12 медпрацівників: 7 медпрацівників приватної клініки, 1 медпрацівник дитячої обласної лікарні, 1 медпрацівник обласного тубдиспансеру, 1 медпрацівник станції переливання крові, 2 медпрацівника Центру екстреної швидкої допомоги", - повідомив Балонь.

Станом на 24 квітня, кількість випадків COVID-19 у Кіровоградській області збільшилася до 283. Від інфекції померло 24 людини. Ще у 530 осіб підозрюють наявність коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смерть двох медиків у Кіровоградській області. Загиблі працювали у Кропивницькому.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Кіровоградській області одужали 8 осіб. Загальна кількість пацієнтів, яких виписали з лікарень - 35. За добу одужали ще 4 жителі області.

Станом на ранок, в Україні зареєстровано 7647 випадків зараження коронавірусом. Детальніше про пандемію COVID-19 в Україні та світі 24 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

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