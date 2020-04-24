Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 24 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні заразилося коронавірусів рекордна кількість людей

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні і світі. МОЗ зафіксувано антирекорд зараження в країні, а вчені порахували скільки українців захворіють при повному скасуваннs карантину. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 24 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

інфіковано коронавірусом 7170 українців

кількість летальних випадків досягло 187

масковий режим в Україні може зберегтися після завершення карантину

Кабмін узаконив стеження за хворими за допомогою мобільних пристроїв

в країні налагоджується виробництво апаратів штучної вентиляції легенів

за прогнозом у разі повної відміни карантину заразиться 78% населення України

Статистика захворюваності по Україні

За добу в Україні захворіли коронавірусом 578 осіб. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, антирекорд зафіксовано в країні через масове порушення карантину у Вербну неділю і на Великдень. Протягом останніх 24 годин з діагнозом COVID-19 госпіталізовано 182 хворих.

Всього за даними Міністерства охорони здоров'я, заражені 7170 громадян, померли від ускладнень 187, одужали 504. На даний момент у лікарнях на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 100 інфікованих, серед них одна дитина, 5-річна дівчинка у Чернівцях. Як стверджують епідеміологи, 93% українців заразилися на території країни.

Карантин в країні

За порушення карантину в Києві поліція склала 951 адміністративний протокол. За даними мера столиці Віталія Кличка, 179 протоколів стосуються випадків появи мешканців у громадських місцях без захисних масок, 21 порушення пов'язане з перебуванням груп більше двох осіб. Сума штрафів складає 177 тис грн.

Влада визначилася з тим, як буде стежити за дотриманням самоізоляції заражених коронавірусом. Відповідно до опублікованого у постанові уряду порядку, за допомогою спеціального додатку українці отримуватимуть push-повідомлення і зобов'язані зробити селфі на смартфон протягом 15 хвилин. Якщо фото не буде відправлено, автоматизована система передасть поліції дані порушника карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав пріоритети уряду перед зняттям карантину. У зв'язку з піком епідемії в країні основними завданнями Кабміну визначено збільшення кількості тестування і підвищення забезпеченості лікарень. В кінці травня МОЗ закупить 200 апаратів штучної вентиляції легенів українського виробництва. За словами президента Володимира Зеленського, вітчизняні ШВЛ вдвічі дешевше зарубіжних аналогів.

На думку дослідників Оксфордського і Гарвардського університетів, якщо через два тижні повністю буде скасований карантин в Україні коронавірусом можуть заразитися до 34 млн громадян. У разі ж якщо буде продовжено помірні карантинні обмеження, то частка інфікованих не перевищить 1% населення.

Незважаючи на пом'якшення карантину носіння масок і використання дезінфекторів збережеться протягом тривалого часу, заявив глава МОЗ Максим Степанов. За його словами, коронавірус є сверхсерьезной проблемою, з якою світ ще не стикався.

У жодного з українців, які прилетіли до Києва з ОАЕ, що невиявлений COVID-19. На даний момент завершена 14-денна обов'язкова обсервация 112 наших співгромадян в місті Ворзель Київської області. Туристи отримали довідки про те, що їхнє здоров'я не загрожує оточуючим, і роз'їжджаються по домівках.

Пік пандемії в світі

У світі кількість загиблих від пандемії досягла 183 336 хворих, заражені 2,62 млн. Найбільш всіх вражені коронавірусом Сполучені Штати, де померли від інфекції 46 688 хворих і заражено 841 556 осіб. За словами президента США Дональда Трампа, найгірше вже позаду, нова хвиля пандемії у лютому наступного року, навіть якщо співпаде з сезонним спалахом грипу, не буде тим, через що пройшла країна останні два місяці. За даними Міністерства праці США, 16% робочої сили країни звернулися за допомогою з безробіття. З середини березня це число склало більше 26 млн громадян.

Китайська влада заявила, що 93,2% заражених на коронавірус вилікувалися. На цей час в лікарнях КНР знаходяться менш 1 тис інфікованих. За добу медики зафіксували 10 випадків хвороби. За офіційними даними, у Китаї виявлено 82 798 випадків інфікування, одужали 77 207, померли 4 632 хворих.

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що Німеччина знаходиться на початковій стадії пандемії. За її словами, завдяки жорстким обмеженням держава виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я, але коронавірус може зупинити тільки вакцина. В країні третій день поспіль фіксується зростання кількості хворих. Протягом 24 годин заразилися 2352 німця. Всього кількість інфікованих досягла 148 046, померли від ускладнень 5094 хворих, видужали 103 тис.

За добу в Іспанії померли від коронавирусу 440 осіб, заразилися 4635. В цілому налічується 213 034 інфікованих, вилікувалися 89 тис. Карантин допомагає досягати цілей, але країна знаходиться все ще у важкій фазі, тому надзвичайний стан продовжено ще на 15 днів, заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла.

Половина жертв коронавирусу в Європі жили в будинках для людей похилого віку та інтернатах. За словами директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханса Клюге, люди з фізичними або розумовими вадами в старшому віці виявилися найбільш уразливі до інфекції.