Зеленский предлагает застраховать всех врачей, которые работают с коронавирусом

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

По словам Зеленского, кроме коронавируса, страхование рассчитано еще на 140 болезней

Президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность страхования врачей в Украине, которые работают с больными коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, Зеленскому сообщили об инициативе главі Луганской ОГА застраховать врачей, которые работают с зараженными, а также мобильные бригады, перевозящих инфицированных.

"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она дешево. Врачи в регионе очень благодарны. Это замечательный пример того, как местная власть находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", - заявил президент.

Напомним, 22 апреля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине коронавирусом заразились 1245 медицинских работников.

Сегодня стало известно о 111 случаях COVID-19 среди столичных медиков. Также сообщалось о 12 новых заражениях среди медицинского персонала в Кировоградской области.