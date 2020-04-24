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Зеленский предлагает застраховать всех врачей, которые работают с коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 15:15
Зеленский предлагает застраховать всех врачей, которые работают с коронавирусом
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

По словам Зеленского, кроме коронавируса, страхование рассчитано еще на 140 болезней

Президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность страхования врачей в Украине, которые работают с больными коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19, Зеленскому сообщили об инициативе главі Луганской ОГА застраховать врачей, которые работают с зараженными, а также мобильные бригады, перевозящих инфицированных.

"Знаю, что эта страховка рассчитана и на последствия коронавируса, и еще на 140 болезней. Стоит она дешево. Врачи в регионе очень благодарны. Это замечательный пример того, как местная власть находит хорошие и качественные решения во время эпидемии. Прошу рассмотреть возможность такого страхования по всей Украине", - заявил президент.

Напомним, 22 апреля в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине коронавирусом заразились 1245 медицинских работников.

Сегодня стало известно о 111 случаях COVID-19 среди столичных медиков. Также сообщалось о 12 новых заражениях среди медицинского персонала в Кировоградской области.

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Новости Украины медикистрахованиеВладимир Зеленский
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