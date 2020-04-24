ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Майже 10% хворих коронавірусом у Києві - медики

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 12:30
Майже 10% хворих коронавірусом у Києві - медики
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Загальна кількість заражених медиків у столиці - 111 осіб

З усіх захворілих коронавірусом у Києві майже 10% складають медики. Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що за останню добу коронавірус діагностували у 3 медичних працівників. Загальна кількість заражених медиків у столиці - 111 осіб.

"Майже 10% з тих, хто захворів коронавірусом в Києві, це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал. 111 медиків заразилися коронавірусом, 16 з них лікуються в стаціонарах", - розповів мер.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області коронавірусом інфікувалися 130 медиків. Ще 125 випадків COVID-19 серед медичного персоналу зафіксували в Івано-Франківській області. Загалом, станом на 22 квітня, повідомлялося про 1245 випадків заражень серед медичних працівників.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з ростом випадків заражень серед медичного персоналу, українських лікарів почнуть тестувати кожні п'ять днів.

У Львівській області зареєстрували 16 нових випадків коронавірусу Лікарні першої хвилі заповнені хворими на коронавірус лише на 20%, - Степанов
Новини України КиївмедикиКоронавірус
News
On Top