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В Україні заразились коронавірусом понад 1200 медиків

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 10:22
В Україні заразились коронавірусом понад 1200 медиків
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також в Україні заразилась коронавірусом 431 дитина

В Україні на коронавірусну хворобу захворіли 1245 медиків та 431 дитина. Про це під час брифінгу у середу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків було зафіксовано в Чернівецькій області та в Києві.

"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 6 592 людини, з них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників. При цьому загалом одужало 424 особи, а летальних випадків 174",- розповів Степанов.

Нагадаємо, у Збройних силах України зареєстровано вже 43 випадки коронавірусу. За минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

РБК-Україна також писало, що коронавірусом у Києві за добу заразились майже 100 людей.

Додамо, станом на ранок 22 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом досягла 6592 людей, за добу зафіксовано 467 випадків COVID-19. Вчора МОЗ повідомляв про 415 нових випадків COVID-19. Таким чином, зафіксовано зростання кількості заражених.

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