Зеленский объяснил "уставшим от войны", почему путь дипломатии более быстрый

Дипломатический путь

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы принять важные решения в контексте завершения войны России против Украины, необходима встреча на уровне лидеров.

Глава украинского государства неоднократно отмечал, что он готов к такой встрече.

В свою очередь в Москве четкой готовности пока не видно. В частности, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Путин якобы не против встречи с Зеленским, но для этого есть условие.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Путин не хочет личной встречи с Зеленским, поскольку президент Украины ему "не нравится".