Зеленський пояснив "втомленим від війни", чому шлях дипломатії більш швидкий

Дипломатичний шлях

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб ухвалити важливі рішення в контексті завершення війни Росії проти України, необхідна зустріч на рівні лідерів.

Глава української держави неодноразово зазначав, що він готовий до такої зустрічі.

Своєю чергою в Москві чіткої готовності поки що не видно. Зокрема, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Путін нібито не проти зустрічі із Зеленським, але для цього є умова.

При цьому президент США Дональд Трамп заявляв, що Путін не хоче особистої зустрічі із Зеленським, оскільки президент України йому "не подобається".