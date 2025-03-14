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Зеленский объяснил, от чего зависит прекращение огня с Россией

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Прекращение огня между Украиной и Россией сейчас зависит от двух факторов. Один из них - желание российского диктатора Владимира Путина.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была лучшей за последние несколько месяцев для украинской и американской команд. 

"Это была абсолютно конструктивная беседа, с уважением. Это была встреча стратегических партнеров. Я хотел бы продолжения в том же направлении", - добавил он. 

По словам Зеленского, состав обеих переговорных команд необходимо сохранить, чтобы дойти до прекращения огня и дожать россиян. 

Президент напомнил, что Украина уже сделала первый шаг для перемирия. И теперь необходимо заставить россиян пойти на прекращение огня. 

"Президент Трамп говорит о том, что он считает самым главным прекращение огня для окончания войны. Он это декларирует. Очень много людей погибло. Он хочет прекратить гибель людей. Сегодня это зависит от его давления и от желания Путина. Мы свое желание уже продемонстрировали", - добавил он. 

Прекращение огня

Напомним, Украина приняла предложение США прекратить огонь с Россией на 30 дней. Вчера, 13 марта, американские чиновники обсуждали такой вопрос с российской стороной. Москва пока не дала окончательного ответа.

При этом российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что его беспокоят "нюансы". Речь об украинских воинах в Курской области, а также поставках Украине западного оружия.

К слову, США уже пригрозили ввести самые жесткие санкции против России, если она не захочет прекращать войну.

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